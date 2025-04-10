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جمع تواقيع داخل مجلس النواب لتعديل سلم الرواتب

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جمع تواقيع داخل مجلس النواب لتعديل سلم الرواتب

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بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

كلا، ماضيه يثير المخاوف

كلا، ماضيه يثير المخاوف

لا أهتم بالأمر

لا أهتم بالأمر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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