انت الان تتابع خبر جمع تواقيع داخل مجلس النواب لتعديل سلم الرواتب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
انت الان تتابع خبر جمع تواقيع داخل مجلس النواب لتعديل سلم الرواتب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.