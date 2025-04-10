لا أهتم بالأمر

لا أهتم بالأمر

كلا، ماضيه يثير المخاوف

كلا، ماضيه يثير المخاوف

نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

انت الان تتابع خبر جمع تواقيع داخل مجلس النواب لتعديل سلم الرواتب والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.