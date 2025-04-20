انت الان تتابع خبر تحذير من استخدام تطبيقات "واتساب" المعدّلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات المهندس جهاد ألالا إن التحذيرات تشمل النسخ الرسمية غير المعتمدة من تطبيق ‏"واتساب" مثل: ‏GB WhatsApp‏ وKB whatsapp plus، والتي تحتوي على ثغرات أمنية خطيرة، قد تتيح للمخترقين الوصول إلى البيانات الشخصية والمالية، إضافة إلى إمكانية زرع برمجيات خبيثة تسرق المعلومات أو تعرض الأجهزة لهجمات إلكترونية متكررة.

ودعا المستخدمين إلى استخدام النسخة الرسمية من "واتساب" فقط، من متاجر Google Play أو App Store. بالإضافة لتفعيل التحقق بخطوتين، ومراجعة أذونات التطبيقات بشكل دوري، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP) مع أي جهة.

وشدد على ضرورة تجنب فتح روابط مجهولة أو مشبوهة، والامتناع عن استخدام شبكات Wi-Fi العامة للدخول إلى التطبيقات الحساسة، وعدم السماح للآخرين باستخدام الهاتف الشخصي.

كما نبه إلى خطورة اختراق أجهزة "ويندوز" عبر ملفات خبيثة قد تؤدي إلى سرقة بيانات الاعتماد والوصول إلى معلومات حساسة داخل الشبكة.

وأوصى بتحديث النظام باستمرار وتجنب الملفات أو الروابط غير الموثوقة، والتواصل مع فرق الأمن السيبراني عند الشك بأي نشاط مشبوه.

وشدد ألالا على أن النمط التكراري للحوادث يشير إلى وجود تهديد فعلي ومتزايد، ‏ما يستوجب إصدار هذا التحذير العاجل.

وأعلنت شركة "مايكروسوفت" في وقت سابق عن ثغرة أمنيّة جديدة (‏CVE-2025-29809‏)، ‏تؤثر على أنظمة ‏serverg،‏Windows 10-11‎، ‏Windows، وتتعلق ‏بميزة حماية بيانات الدخول (‏Credeniial Cuard‏)، إذا تم استغلال هذه ‏الثغرة من قبل مُهاجم، قد يتمكن من سرقة بيانات اعتماد المستخدمين مثل: ‏اسم المستخدم وكلمة السر، واستخدامها للوصول إلى أنظمة أخرى ضمن ‏شبكة المؤسسة.‏