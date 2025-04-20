انت الان تتابع خبر أول صورة لاحمد العلواني بعد اطلاق سراحه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان مصدر مطلع قد افاد في وقت سابق من اليوم الاحد، ان "السلطات الأمنية اطلقت سراح النائب السابق أحمد العلواني الذي سمل بقانون العفو العام".

وكانت محكمة الجنايات المركزية قد أصدرت في العام 2014 حكما بالإعدام على النائب العراقي السابق عن محافظة الأنبار أحمد العلواني بعد إدانته بتهمة القتل العمد.

وحينها قال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم المحكمة: إن المحكمة قضت بإعدام العلواني لقتله جنديين عراقيين، مشيرا إلى أن هذا الحكم ليس نهائيا وهو قابل للتمييز خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

وكان العلواني، نائب سابق عن قائمة العراقية، قاد مظاهرات وتحركات احتجاجية ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وقد اعتقل نهاية العام 2013 من منزله في مدينة الرمادي بعد وقوع اشتباكات مسلحة، أسفرت عن مقتل شقيق العلواني وأحد أفراد القوة المهاجمة.

وبينما نفى أفراد في عشيرة العلواني هذه الأنباء، لم يتسنَ التأكد منها من جهات حكومية او برلمانية حتى وقت اعداد هذا الخبر.