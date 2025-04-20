انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد أهمية التكامل التشريعي العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولفت السامرائي خلال اللقاء الى "أهمية التكامل بين المؤسسات التشريعية في الدول العربية، وتبادل الخبرات في مجالي التشريع والرقابة، بما يُسهم في تطوير الأداء البرلماني وتعزيز الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية"، مشيراً إلى أن العراق "يُشكّل ركيزة مهمة في عمقه العربي، وأن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التنسيق والتفاهم لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة".

كما أعرب السامرائي عن "سعادته بكون نائب رئيس البرلمان العربي هو من العراق، ممثلاً بالنائب أحمد الجبوري، مؤكداً أن هذا التمثيل يعكس مكانة العراق في المحيط العربي، ويعزز من دوره في دعم العمل المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية.

من جانبه، عبّر السيد اليماحي عن "سعادته بهذا اللقاء"، مشيداً بدور القيادات الوطنية العراقية في دعم العمل العربي المشترك، ومؤكداً أهمية استمرار الحوار والتعاون لتعزيز دور البرلمانات في خدمة قضايا الأمة.