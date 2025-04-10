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شكرا لقرائتكم خبر عن منح حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة آل حثلين الدكتوراه الفخرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - منحَت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حَرم خادم الحرمين الشريفين، صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية.
وذلك تقديرًا لجهودها الاستثنائية في خدمة المجتمع ودعم التعليم، وإبراز دور المرأة التنموي في المؤسسات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
وتمّت مراسم تسليم شهادة الدكتوراه الفخرية لسموها، بعد صدور التوجيه السامي الكريم القاضي بالموافقة على رغبة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمَنح سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية.
وكذلك تعزيز دور المرأة التنموي، في تكريم يُجسّد امتنان الجامعة لعطاء سموها، ودورها الريادي في دعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية، وتأكيدًا على التزام الجامعة بتقدير الشخصيات المُلهمة التي تسهم في نهضة المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة.
وذلك تقديرًا لجهودها الاستثنائية في خدمة المجتمع ودعم التعليم، وإبراز دور المرأة التنموي في المؤسسات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائيوجاء إعلان مَنح سمو الأميرة فهدة بن فلاح آل حثلين، خلال تكريمها للفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي في دورتها السابعة، في الحفل الذي أقامته الجامعة أمس بمركز المؤتمرات والندوات.
وتمّت مراسم تسليم شهادة الدكتوراه الفخرية لسموها، بعد صدور التوجيه السامي الكريم القاضي بالموافقة على رغبة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمَنح سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية.
سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلينوتشرّفت رئيسة جامعة الأميرة نورة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، بتقليد سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، وشاح الجامعة وتسليمها شهادة الدكتوراه الفخرية؛ تقديرًا لجهودها الاستثنائية في خدمة المجتمع، ودعم التعليم.
وكذلك تعزيز دور المرأة التنموي، في تكريم يُجسّد امتنان الجامعة لعطاء سموها، ودورها الريادي في دعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية، وتأكيدًا على التزام الجامعة بتقدير الشخصيات المُلهمة التي تسهم في نهضة المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة.