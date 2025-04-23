السعودية | هيئة الأزياء تنظّم جلسة حوارية حول مفهوم الجمال والصحة في قطاع الأزياء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظم هيئة الأزياء غدًا، جلسة حوارية بعنوان “تحديد مفهوم جديد في الأزياء: الجمال والصحة”، بهدف إثراء حصيلة المشاركين والمهتمين بالقطاع واستكشاف التقاطع المتزايد بين صناعة الأزياء ومفاهيم الجمال الشامل واللياقة البدنية والصحة المتكاملة.

وستتناول الجلسة عدة محاور رئيسة، من أبرزها كيفية تعامل العلامات التجارية مع الاهتمامات المتنامية المتعلقة بالجمال واللياقة البدنية والصحة، والوعي المتزايد بطلب المستهلكين لأسلوب حياة أكثر وعيًا وتوازنًا، والخطوات العملية التي تتخذها العلامات التجارية لتبني ممارسات تصنيع مستدامة وصديقة للبيئة.

وسيناقش خلال الجلسة عدة أفكار حول تحمّل المستهلكين لمسؤولية أكبر في العناية بصحتهم وعافيتهم، وانعكاس ذلك على قراراتهم الشرائية، إضافة إلى استعراض طرق مبتكرة لدمج المنتجات التي تدعم هذا التوجه في الروتين اليومي للمستهلك.

ومن المخطط أن يشارك في الجلسة الحوارية عدد من المتخصصين ومؤسسي العلامات التجارية سيعرضون رؤاهم وخبراتهم حول هذا المفهوم الجديد وتأثيره على مستقبل صناعة الأزياء.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من المبادرات واللقاءات التي تنظمها هيئة الأزياء بهدف تعزيز الحوار في القطاع، ومواكبة أحدث التوجهات العالمية، ودعم نمو قطاع الأزياء في المملكة وتمكين العلامات التجارية والمواهب السعودية.

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