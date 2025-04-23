غطاء نباتي للحد من العواصف الغبارية

يواصل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أداء دوره الوطني، من خلال المشاريع والمبادرات البيئية للحد من العواصف الغبارية، من خلال تعزيز الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، والحد من زحف الرمال، بما يسهم في التخفيف من تدهور النظم البيئية، فضلًا عن تحسين الصحة العامة عبر تقليص المناطق المتضررة بيئيًا وإعادة تأهيلها.

4 ملايين هكتار

أثمرت جهود المركز بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية والمتطوعين، عن زراعة نحو 141 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى زراعة 400 مليون شجرة بحلول عام 2030، إلى جانب حماية نحو 4 ملايين هكتار من الأراضي.

وتسهم هذه الجهود في زيادة الغطاء النباتي، وتثبيت التربة، والتقليل من معدلات الأتربة والعواصف الغبارية، إذ يعمل المركز على زراعة الملايين من أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، بما يعزز خط الدفاع الطبيعي ضد العواصف في تلك المناطق.

السعودية الخضراء

يواجه المركز ممارسات الاحتطاب والرعي غير المنظم بوصفها من أبرز عوامل تدهور الغطاء النباتي وتفاقم ظاهرة التصحر، وزيادة حدة العواصف الرملية والغبارية، بجهود الحماية والتشريعات، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الغبار والعواصف.

كما ينفذ المركز مبادرات ومشاريع تحقق مستهدفات "مبادرة السعودية الخضراء"، الهادفة إلى زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة، ضمن جهود وطنية لمواجهة تحديات التغير المناخي والعواصف الترابية.