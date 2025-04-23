138 ألف جولة رقابية بجازان

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات تُعد جزءًا من إستراتيجية شاملة؛ تهدف إلى تعزيز سلامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة حضرية صحية وآمنة.
وبيّنت أنها قامت بتحسين إجراءات وأنظمة إصدار التراخيص، حيث أسهمت التحديثات الجديدة في تسريع عملية إصدار وتجديد 7 آلاف رخصة، خلال متوسط زمن لا يتجاوز 4 أيام، مما يعكس التزامها بتبسيط الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتهم التجارية، مما يعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة.
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