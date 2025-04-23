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138 ألف جولة رقابية بجازان

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138 ألف جولة رقابية بجازان

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها 138 ألف جولة رقابية صحية خلال الربع الأول من عام 2025، مما أسهم في تحسين معدل الامتثال من 57% في العام الماضي إلى 74% بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات تُعد جزءًا من إستراتيجية شاملة؛ تهدف إلى تعزيز سلامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة حضرية صحية وآمنة.

وبيّنت أنها قامت بتحسين إجراءات وأنظمة إصدار التراخيص، حيث أسهمت التحديثات الجديدة في تسريع عملية إصدار وتجديد 7 آلاف رخصة، خلال متوسط زمن لا يتجاوز 4 أيام، مما يعكس التزامها بتبسيط الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتهم التجارية، مما يعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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