منصة لحماية الأوقاف وتعزيز شفافيتها

أتاحت الهيئة العامة للأوقاف عبر منصتها الإلكترونية مجموعة من الخدمات الجديدة لتمكين المستفيدين، من الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين، وذلك ضمن إستراتيجية الهيئة لضمان استدامة الأوقاف وتحقيق شروط الواقفين.

وتوفر المنصة للمستفيدين إمكانية الإبلاغ عن الأوقاف التي لا يعرُف لها ناظر أو التي تعرضت لتجاوزات، كما يمكن الإبلاغ عن النظّار المخالفين، وحرصًا على تشجيع المشاركة المجتمعية، تقدم الهيئة مكافآت مالية تصل إلى 5% من قيمة الوقف المجهول بحد أقصى مليون ريال للمبلغين بعد التحقق من صحة البلاغ.

يذكر أن الهيئة حرصت على توفير أدلة إرشادية واضحة ودروس تعليمية مصورة على المنصة لشرح آلية الإبلاغ، مما يجعل العملية في متناول الجميع، وذلك ضمن رؤيتها لتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية على الأوقاف، بما يضمن تحقيق أهدافها التنموية والمجتمعية، وتشير الهيئة إلى أن حماية الأوقاف مسؤولية مشتركة، داعية الجميع للإسهام في هذه المبادرة التي تهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث الحضاري والإسلامي المهم، ويمكن للمهتمين الاطلاع على الخدمة وتقديم البلاغات من خلال زيارة منصة أوقاف للخدمات الرقمية.