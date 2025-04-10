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مجلس النواب يرفع جلسته

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مجلس النواب يرفع جلسته

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بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

كلا، ماضيه يثير المخاوف

كلا، ماضيه يثير المخاوف

لا أهتم بالأمر

لا أهتم بالأمر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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