كريم عبد العزيز في برومو “المشروع X”.. مغامرة عالمية بتوقيع عربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان كريم عبد العزيز تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد “المشروع X”، تمهيداً لعرضه في دور السينما يوم 21 أيار (مايو) المقبل.

وشارك المخرج بيتر ميمي البرومو عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، حيث ظهر كريم عبد العزيز بدور ضابط أمن يتورّط في مغامرة معقّدة ضد شبكة دولية لتهريب الآثار، وسط أجواء مشوّقة من المطاردات والانفجارات والاشتباكات.

الإعلان، الذي لم يتجاوز دقيقتين، كشف عن مشاهد حماسية تم تنفيذها بتقنيات عالية، تتضمّن مطاردات في شوارع أوروبية وأنفاق ضيّقة، إلى جانب لمحات سريعة للنجوم المشاركين، أبرزهم: ياسمين صبري، إياد نصار، هنا الزاهد، وماجد الكدواني.

وقد أشاد الجمهور بمستوى الإنتاج والتنفيذ، معتبرين الفيلم “ذو طابع عالمي بطابع عربي”، فيما عبّر محبو كريم عبد العزيز عن حماسهم لمشاهدته، مؤكدين أن العمل يحمل جميع عناصر النجاح الجماهيري.

يُذكر أن الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد. العمل من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي، وتم تصوير أجزاء كبيرة منه في دول أوروبية باستخدام أحدث تقنيات التصوير والإخراج.