فيديو جديد يعيد حسام حبيب إلى الواجهة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية، يبدو أن الفنان حسام حبيب قرر التركيز مجدداً على مشواره الغنائي، متجاهلاً الضجة الإعلامية التي أثارتها تصريحات البلوغر سارة عوادين والتي أكدت فيها انتهاء أي إمكانية لارتباط بينهما.

ونشر حسام حبيب عبر حسابه على “إنستغرام” مقطع فيديو من داخل الاستوديو، ظهر فيه برفقة الملحن المصري محمد يحيى والمغنية اللبنانية شيراز، دون أن يوضح ما إذا كان يحضّر لتعاون غنائي مشترك أم يعمل على تلحين أغنية لها.

وظهر حبيب بحالة من الحماسة وهو يستمع لمطلع أغنية رومانسية جديدة، وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “لحظات من قلب الكواليس”، ما دفع متابعيه إلى التفاعل بشكل واسع، مطالبين إياه بالتركيز على الفن والابتعاد عن المشاكل الشخصية التي أثّرت على حضوره الفني في السنوات الأخيرة.

وكان الفنان المصري قد أعلن في بث مباشر سابق أنه يستعد لإطلاق ألبومه الجديد على مرحلتين، يتضمن كل جزء خمس أغانٍ متنوعة، مشيراً إلى أنه لا يزال في المراحل الأخيرة من التحضير داخل الاستوديو لضمان تقديم عمل يليق بالجمهور المصري والعربي.