الفاتيكان يعلن موعد جنازة البابا فرنسيس ومكان دفن الجثمان

مرحلة انتقالية

كيف يتم اختيار بابا الفاتيكان؟

الدمام - شريف احمد - تقام جنازة البابا فرنسيس الذي توفّي الإثنين عن 88 عاماً إثر جلطة دماغية، السبت عن الساعة العاشرة صباحا (8,00 ت غ) في ساحة بازيليك القديس بطرس، بحسب ما أعلن الفاتيكان الثلاثاء.وبعد الجنازة، سينقل النعش إلى بازيليك القدّيسة مريم الكبرى (سانتا ماريا ماجوري) حيث سيوارى البابا فرنسيس الثرى، بحسب ما جاء في البيان.مع رحيل البابا فرنسيس في 21 أبريل، تستعد الكنيسة الكاثوليكية لمرحلة انتقالية ستحدد مسارها في المستقبل المنظور. بصفته أول بابا من أمريكا اللاتينية.ويستعد مجمع الكرادلة الآن للاجتماع في الفاتيكان في مجمع سيرسم مستقبل الكنيسة، لن يقتصر اختيارهم على تسمية القائد القادم لـ 1.37 مليار كاثوليكي، بل سيحدد مسار العقيدة والشفافية وتواصل الكنيسة مع رعيتها، بحسب صحيفة "نيوز ويك".يتبع انتخاب البابا تقاليد الفاتيكان العريقة، إذ يُصوّت مجمع الكرادلة، المؤلف من الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا، في اقتراع سري داخل كنيسة سيستين.ويتطلب انتخاب بابا جديد أغلبية الثلثين، في حال عدم التوصل إلى توافق، تستمر جولات تصويت إضافية حتى يظهر مرشح يحظى بالدعم اللازم.إذ توقف الأمر على عدم التوصل إلى توافق في جولة التصويت، تُحرق بطاقات الاقتراع، ويُشير الدخان الأسود المتصاعد من مدخنة كنيسة سيستين إلى المشاهدين على شاشات التلفزيون وفي ساحة القديس بطرس باستمرار المجمع.عندما يظهر الدخان الأبيض، تم اختيار بابا جديد.وأكد ديلون أن الأيام التي تسبق انعقاد المؤتمر ستكون حاسمة.وأضافت "سيكون هناك متسع من الوقت والعديد من الفرص الشخصية خلال فترة الحداد للأساقفة والكرادلة للتشاور بشكل غير رسمي مع بعضهم البعض حول أهدافهم ورغباتهم بشأن المجمع ونتائجه".