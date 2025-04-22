انت الان تتابع خبر "محسوبيات ومنسوبيات".. اعتراض برلماني على تحويل "المطعم التركي" لمجمع صحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في حديث لـ الخليج 365، إن "إحالة مشروع المطعم التركي وتحويله الى مركز صحي من قبل أمانة بغداد لم يأخذ به المعايير البيئية والصحية، فضلا عن الموضوع الحضري للبيئة".وأضاف السعبري، أن "المحسوبيات والمنسوبيات والاستفادة من هكذا مشاريع لأشخاص قريبين على الحكومة هي من تعطي هذه المشاريع"، معتبرا أن "مشروع إحالة المطعم التركي غير صحيح، وحتى مكانه غير مناسب ليكون مجمعا صحيا".

وأعلنت أمانة بغداد قبل أيام إحالة بناية المطعم التركي وسط بغداد للاستثمار وتحويلها الى مركز طبي.

