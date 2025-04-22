يسرا تقود حملة لحماية كلاب الشوارع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة يسرا في حملة إنسانية مؤثرة للدفاع عن كلاب الشوارع، وذلك بعد الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر، والمتعلقة باتهام مدير إدارة الطب البيطري في طنطا بقتل كلب من نوع “هاسكي”.

ونشرت يسرا مقطع فيديو عبر خاصية القصص في حسابها على “إنستغرام”، ظهرت فيه وهي تداعب الكلاب بلطف وحنان، وعلّقت عليه قائلةً: “مفيش أحلى من البني آدم اللي قلبه فيه رحمة، الطريقة اللي بتعامل بيها الكائن الضعيف بتقول كتير عنك”.

موقف يسرا الإنساني لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث أثنت التعليقات على دعمها للرفق بالحيوان، معتبرين أن صوتها في مثل هذه القضايا له تأثير واسع.