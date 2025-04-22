شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4940 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 22 أبريل 2025، بعد ارتفاعه لمستويات قياسية غير مسبوقة. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الثلاثاء، 5645.75 جنيه للبيع، و5622.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الثلاثاء، 5175.25 جنيه للبيع، و5154.25 جنيه للشراء. سعر عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4940 جنيها للبيع، و4920 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4234.25 جنيه للبيع، و4217.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3293.25 جنيه للبيع، و3280 جنيها للشراء. أسعار الذهب اليوم بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2822.75 جنيه للبيع، و2811.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 39520 جنيها للبيع، و39360 جنيها للشراء.

