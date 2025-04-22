باسم يوسف على سرير العمليات: جراحة دقيقة تُقلق جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن أحد المستشفيات الكبرى في دبي عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” عن استقبال الإعلامي المصري باسم يوسف، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري، مؤكداً أنه لا يزال تحت المتابعة الطبية ويُجري الفحوص اللازمة لاستكمال رحلة علاجه.

ونشر الحساب صورة لباسم يوسف وهو على سرير المستشفى مبتسماً وموصولاً بالمحاليل الطبية، مع رسالة شكر له على ثقته الكاملة بالفريق الطبي وحرصه على اختيار هذا المركز للعلاج.

ورغم حالته الصحية، يواصل باسم يوسف الترويج لجولته المقبلة في أوروبا، حيث كان من المفترض أن يبدأ تقديم عرض “ستاند أب كوميدي” باللغة العربية، إذ نشر عبر حسابه في منصة “X” مقطعاً مصوّراً تناول فيه تفاصيل العرض، قائلاً: “هذا العرض غير صالح للأطفال، غير مناسب لضعاف القلوب، وبصراحة غير مناسب للبشر بشكل عام… اشتروا التذاكر على مسؤوليتكم الشخصية”.

وأعرب باسم عن قلقه من أن تتم مقارنة عروضه الجديدة ببرنامجه الشهير “البرنامج”، موضحاً أن “الستاند أب” مختلف كلياً. كما أشار إلى تنوّع اللهجات العربية الذي قد يؤثر على وصول النكتة إلى الجميع بالشكل نفسه.

ودعا جمهوره إلى كتابة تعليقات حول تجاربهم كعرب مهاجرين في الخارج، والمواقف الطريفة أو الغريبة التي يمرون بها، واعداً بتحضير فيديوهات تُناقش أبرز ما يشارك به المتابعون.