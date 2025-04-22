اخبار العالم / اخبار العراق

العراق يدعم الكاردينال لويس ساكو لخلافة البابا فرنسيس

0 نشر
0 تبليغ

العراق يدعم الكاردينال لويس ساكو لخلافة البابا فرنسيس

انت الان تتابع خبر العراق يدعم الكاردينال لويس ساكو لخلافة البابا فرنسيس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة له على موقع "اكس"، "نؤكد دعمنا لغبطة الكاردينال لويس روفائيل الأول ساكو، بوصفه المرشح الوحيد من منطقة الشرق الأوسط ليخلف قداسة البابا الراحل فرنسيس (لروحه الرحمة) بالكرسي الرسولي في الفاتيكان، نظرا لما يتمتع به غبطته من حضور محلي ودولي، ولدوره في نشر السلام والتسامح".

وأضاف السوداني، أن "بلدنا العراق هو أحد أهم الأماكن التي عاش فيها أبناء الديانة المسيحية متآخين مع بقية الأديان على مدار التاريخ، وهو اليوم يضم أتباع جميع الكنائس، بما يمثله هذا الأمر من محبة وإخوة بين المؤمنين من مختلف الأديان".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا