كريم فهمي يكشف أسراراً عن حياته الشخصية والمهنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الفنان كريم فهمي خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ONE، أن اختياراته الفنية لا تقوم على حجم الدور أو حسابات البطولة، بل على مدى قناعته بالدور وحبه الحقيقي للمهنة، مشيراً إلى أن الشغف هو المحرّك الأساسي له في العمل الفني.

وقال كريم: “أنا ممكن أكون بطل في مسلسل، وفي نفس الوقت أظهر كضيف شرف في عمل تاني، لو الدور الصغير ده عجبني. المهم أحافظ على قيمتي الفنية والأدبية”.

وتحدث عن ظهوره في مسلسل “إش إش” كضيف شرف رغم بطولته في “وتقابل حبيب”، موضحاً أن الأمر بدأ باتصال من المخرج محمد سامي، وقال: “قال لي عايزك ضيف شرف، قلت له فوراً: حاضر يا سمسم. أنا مش بحسبها بطولة أو نجم أول، أنا بشتغل علشان بحب الشغلانة”.

وفي تعليقه على ارتباط الجمهور بشخصية “فارس أبو العزم”، قال كريم إن النجاح “رزق وتوفيق من عند ربنا”، مضيفاً: “ممكن تتعب وتقدم أفضل ما عندك، لكن ربنا مش يكتب النجاح، علشان كده دايمًا بقول الحمد لله”.

وعن فكرة البطولة المطلقة، علّق قائلاً: “مش لازم أبقى الاسم الأول، مش بقول كده علشان مش مهم، بس النجاح بالنسبة لي مش مربوط بالتصنيف، هو مربوط بالراحة الداخلية والشغف”.

واختتم كريم فهمي حديثه قائلاً: “أنا مش بكتب فيلم غير وأنا مبسوط، ولا بعمل حاجة غير لما أكون حاببها. دي مش بس شغلانة، دي حاجة بحبها فعلاً”.