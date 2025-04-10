شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز 3.7% بنهاية تعاملات اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية، تاسي، 3.7% بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، ليصل إلى 11502 نقطة، وبتداولات بلغت، 8.327 مليار ريال.

وبحسب بيانات موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 429.469 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.3 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 244 شركة ارتفعت أسهم 244 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 7 فقط، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، صناعة الورق، والكيميائية، وعطاء، والصناعات الكهربائية، وسيسكو القابضة، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، الوطنية للتعليم، وسدكو كابيتال ريت، والجوف، وجدوى ريت السعودية، والرياض ريت، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.9% عند 28924 نقطة، وبتداولات بلغت، 38.840 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.369 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 53.892 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 68 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 22، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.