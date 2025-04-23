شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «موبايلي» إلى 767 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وارتفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,775 مليار ريال خلال الربع الأول من العام المالي 2025م بالمقارنة مع 1,651 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 7.5%، ويعود ذلك الارتفاع إلى النمو في إيرادات الشركة.

كما ارتفع هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) ليصل إلى 37.1% في الربع الأول من العام المالي 2025م بالمقارنة مع 36.3% للربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي 2025م بنسبة 12.9% لتصل إلى 850 مليون ريال، بالمقارنة مع 753 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى نمو الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

وانخفضت مصاريف التمويل للربع الأول من العام المالي 2025م بنسبة قدرها 0.6% لتصل إلى 166 مليون ريال بالمقارنة مع 167 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة.

وانخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الأول من العام المالي 2025م ليصل إلى 21 مليون ريال بالمقارنة مع 35 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وحققت موبايلي زيادة في إجمالي الربح قدرها 2.0% ليصل إلى 2,554 مليار ريال في الربع الأول من العام المالي 2025م بالمقارنة مع 2,505 مليار ريال للربع السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى النمو في الإيرادات.

وانخفض الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 13.2% ليصل إلى 1,775 مليار ريال في الربع الأول من العام المالي 2025م بالمقارنة مع 2,047 مليار ريال للربع الرابع من العام المالي 2024م، نظرًا للأثر الإيجابي لعكس مخصص ضريبة الاستقطاع بقيمة 284 مليون ريال المسجل خلال الربع السابق.

وبلغ هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) نسبة 37.1% في الربع الأول من العام المالي 2025م بالمقارنة مع 43.6% للربع السابق.

وبلغت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي 2025م 850 مليون ريال، بالمقارنة مع أرباح تشغيلية قدرها 1,058 مليار ريال في الربع السابق، بانخفاض قدره 19.7%، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

وارتفعت مصاريف التمويل للربع الأول من العام المالي 2025م بنسبة قدرها 9.2% لتصل إلى 166 مليون ريال بالمقارنة مع 152 مليون ريال للربع السابق، نظرًا لحصول الشركة على عقود جديدة للطيف الترددي والمثبتة كأصول غير ملموسة، مما أدى إلى زيادة في المصاريف المرتبطة بإطفاء تلك الأصول.

وبلغ مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الأول من العام المالي 2025م 21 مليون ريال بالمقارنة مع عكس مصروف زكاة وضريبة دخل يبلغ 6 ملايين ريال للربع السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» في الربع الأول من 2025 بنسبة 20.3% إلى 767 مليون ريال، مقابل 638 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ذلك بشكل رئيس إلى النمو في الإيرادات، إذ ارتفع إجمالي الربح بنسبة 4.5% ليصل إلى 2,554 مليار ريال في الربع الأول من العام المالي 2025م بالمقارنة مع 2,445 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.وارتفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,775 مليار ريال خلال الربع الأول من العام المالي 2025م بالمقارنة مع 1,651 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 7.5%، ويعود ذلك الارتفاع إلى النمو في إيرادات الشركة.كما ارتفع هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) ليصل إلى 37.1% في الربع الأول من العام المالي 2025م بالمقارنة مع 36.3% للربع المماثل من العام السابق.وارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي 2025م بنسبة 12.9% لتصل إلى 850 مليون ريال، بالمقارنة مع 753 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى نمو الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).وانخفضت مصاريف التمويل للربع الأول من العام المالي 2025م بنسبة قدرها 0.6% لتصل إلى 166 مليون ريال بالمقارنة مع 167 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة.وانخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الأول من العام المالي 2025م ليصل إلى 21 مليون ريال بالمقارنة مع 35 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.وحققت موبايلي زيادة في إجمالي الربح قدرها 2.0% ليصل إلى 2,554 مليار ريال في الربع الأول من العام المالي 2025م بالمقارنة مع 2,505 مليار ريال للربع السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى النمو في الإيرادات.وانخفض الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 13.2% ليصل إلى 1,775 مليار ريال في الربع الأول من العام المالي 2025م بالمقارنة مع 2,047 مليار ريال للربع الرابع من العام المالي 2024م، نظرًا للأثر الإيجابي لعكس مخصص ضريبة الاستقطاع بقيمة 284 مليون ريال المسجل خلال الربع السابق.وبلغ هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) نسبة 37.1% في الربع الأول من العام المالي 2025م بالمقارنة مع 43.6% للربع السابق.وبلغت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي 2025م 850 مليون ريال، بالمقارنة مع أرباح تشغيلية قدرها 1,058 مليار ريال في الربع السابق، بانخفاض قدره 19.7%، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).وارتفعت مصاريف التمويل للربع الأول من العام المالي 2025م بنسبة قدرها 9.2% لتصل إلى 166 مليون ريال بالمقارنة مع 152 مليون ريال للربع السابق، نظرًا لحصول الشركة على عقود جديدة للطيف الترددي والمثبتة كأصول غير ملموسة، مما أدى إلى زيادة في المصاريف المرتبطة بإطفاء تلك الأصول.وبلغ مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الأول من العام المالي 2025م 21 مليون ريال بالمقارنة مع عكس مصروف زكاة وضريبة دخل يبلغ 6 ملايين ريال للربع السابق.