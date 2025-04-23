شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «مياه سما» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.08 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8%.

وبعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا.

وأوصى مجلس إدارة مياه سما إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (3,058,653) ريال كما في القوائم المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة مصنع مياه سما الصحية، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 4 ملايين ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.08 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8%.وبعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا.وأوصى مجلس إدارة مياه سما إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (3,058,653) ريال كما في القوائم المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.