شكرا لمتابعة خبر عن قصة أول ميكانيكي يفتتح ورشة نظامية في الجوف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح مشعل الطارف في أن يصبح أول ميكانيكي سعودي يفتتح ورشة نظامية في منطقة الجوف، ليصبح أول وأقدم رائد أعمال حر في المنطقة ويقدم الدعم لكل من يرغب في تعلم مهنة تصليح السيارات.

وقال الطارف خلال حديثه لبرنامج MBC في أسبوع: “في عام 1964، سافرت مع والدي إلى الأردن لتصليح سيارته، لأنه لم تكن هناك ورش، ورأيت أن الذين كانوا يعملون في الورش شباب، ومن هنا خطرت لي فكرة افتتاح ورشة لتصليح السيارات ” .

وتابع الطارف: ” أكملت دراستي حتى الصف الخامس الابتدائي ثم افتتحت ورشة في شارع العرب، واكتسبت مهارة خبايا محركات الديزل بعد ذلك، وأول ماكينة أفكها وأوضبها توضيبًا كاملًا كان عام 1388 هجري ” .