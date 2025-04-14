مكتب الحجار نفى ما ورد عن مخالفة الوزير لتوصية مكتب المقاطعة وموافقته على عرض فيلم Captain America

اعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن "ما أوردته احدى الصحف اليوم عن مخالفة الحجار لتوصية مكتب المقاطعة وموافقته على عرض فيلم "Captain America" في الصالات اللبنانية غير دقيق وبعيد كل البعد عن الواقع الذي حصل"، موضحا "إذ ان توقيع الوزير جاء بعد اطلاعه على تقرير لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام اللبناني التي لم توصِ فيه بمنع العرض وذكرت بأن الممثلة المشاركة بالعمل لا يندرج اسمها ضمن اللائحة السوداء".

ولفت الى ان "أما فيما خص الفيلم الثاني Snow White فقد سبق للوزير الحجار أن وقع بتاريخ 11 نيسان 2025 على منع عرضه في الصالات اللبنانية بعد التقرير الذي رفع اليه من قبل لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام التي أوصت بمنع العرض بسبب ورود اسم الممثلة الاسرائيلية Galga Dot على اللائحة السوداء. لذا اقتضى التوضيح والتصويب".