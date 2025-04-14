اللجنة النيابية الفرعية واصلت دراسة اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر وأٌقرت المواد من 41 إلى 70 مع تعديلات

ناقشت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة بدراسة اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر، خلال جلسة عقدت قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب طوني فرنجية، وحضور النواب أغوب ترزيان، نقولا صحناوي، وشربل مارون، المواد من 41 إلى 70، وأقرتها مع إدخال بعض التعديلات.​

وقررت اللجنة استكمال دراسة المواد المتبقية في جلسة مقبلة، على أن يُحدد موعدها لاحقًا.​