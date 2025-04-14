ناقشت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة بدراسة اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر، خلال جلسة عقدت قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب طوني فرنجية، وحضور النواب أغوب ترزيان، نقولا صحناوي، وشربل مارون، المواد من 41 إلى 70، وأقرتها مع إدخال بعض التعديلات.
وقررت اللجنة استكمال دراسة المواد المتبقية في جلسة مقبلة، على أن يُحدد موعدها لاحقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة النيابية الفرعية واصلت دراسة اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر وأٌقرت المواد من 41 إلى 70 مع تعديلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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