شكرا لمتابعة خبر عن قصة شاب يعفو عن قاتل والده بعد 18 عامًا من الانتظار في السجن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث شاب يدعى يزيد محمد الشمري من منطقة حائل عن قصة مؤثرة، تتعلق بعفوه عن قاتل والده، الذي قضى 18 عامًا في السجن بانتظار بلوغ الوريث الشرعي سن الرشد، حتى يتمكن قانونًا من اتخاذ قراره في القضية.

وأوضح الشمري دوافع العفو ، معتبرًا أن التسامح فخرًا وأجرًا عظيمًا، قائلاً خلال مقابلة عبر قناة العربية:” نبي الأجر من عند الله، والأجر لي ولوالدتي وجدي وجدتي وفقيدنا الوالد. التسامح شيء عظيم وأجره كبير، وأحسه فخر.”

وأكد الشمري أن العفو ليس فقط موقفًا إنسانيًا، بل أيضًا قرار نابع من الإيمان والثواب الأخروي.

وفي السياق، تحدّث خشان مطر الشمري، جد يزيد لأمه، موضحًا أن الحادثة وقعت عندما كان يزيد يبلغ من العمر عامًا وثلاثة أشهر فقط، وأنه منذ تلك اللحظة تولى تربيته ورعايته حتى كبر.

وأشار إلى أن لجنة من الإمارة قد زارت العائلة للنظر في القضية وتم التشاور قبل اتخاذ القرار، وقال:” طلبنا مهلة للتشاور مع الورثة، خاصة الأم والجدة، وبعد نقاش طويل قررنا التنازل. ”

وأضاف؛” ذهبنا جميعًا إلى المحكمة وتم التنازل رسميًا، وكنت مستشارًا لهم في هذه الخطوة.’

والجدير بالذكر أن قصة يزيد وعائلته باتت حديث المجتمع، لما فيها من رسالة قوية عن العفو والتسامح والتغلب على الحزن والكراهية.