عبدالله: سندرس بعمق مشروع إعادة هيكلة المصارف على قاعدة تأمين مناخ التعافي الاقتصادي

أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، "أنّنا سنتعاطى ككتلة بكل مسؤوليّة، وندرس بعمق مشروع إعادة هيكلة المصارف، على قاعدة تأمين مناخ التّعافي الاقتصادي وحماية أصحاب الودائع، بدون شعبويّة ودون تسّرع، وخارج الحملات والرّدود المضادّة"، مشدّدًا على أنّه "آن الأوان لإخراج البلد من مأزقه، واستعادة ثقة اللّبنانيّين والخارج لتشجيع الاستثمارات".

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