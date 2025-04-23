شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة رمضان تخوض منافسات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تخوض بسمة رمضان اليوم الأربعاء ، منافسات وزن 49 كجم بطولة أفريقيا للكبار لرفع الأثقال ،التي تستضيفها جمهورية موريشيوس خلال الفترة من 20 إلى 28 أبريل الجاري.

وضمت قائمة المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية كل من:

بسمة رمضان

نورا عصام حلمي

أحمد سعيد

عبدالرحمن يونس

ويترأس بعثة المنتخب محمد عبدالمقصود، رئيس الاتحاد المصري، ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من علاء حسن إداري المنتخب، وأحمد عبدالعزيز مدرب المنتخب.

ويأمل المنتخب في تحقيق إنجازات تليق باسم مصر، ومواصلة التألق على الساحة القارية.