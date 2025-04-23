شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتحدثون إلى وسائل الإعلام اليوم استعداداً لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يتحدث لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إلى وسائل الإعلام المختلفة في الثالثة ظهر اليوم الأربعاء، قبل بداية المران على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن المقرر أن يتحدث ثلاثة من لاعبي الأهلي مع وسائل الإعلام، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي قبل بداية المران.

ويواصل الأهلي استعداده لمباراة صن داونز المقرر لها الجمعة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.