موعد مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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يكثف فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم الاربعاء التحضير لمباراته أمام صن داونز يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما عاد إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد الانتهاء من خوض مباراة الذهاب ، حيث يعكف مارسيل كولر المدير الفني على وضع برنامج تجهيز الفريق الأحمر لموقعة الإياب مع جهازه المعاون من أجل تجهيز لاعبيه على أعلى مستوى.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

موعد مباراة الاهلى أمام صن داونز بدوري الابطال الافريقى

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الاهلى وصن داونز فى دوري الابطال



اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا



تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.