شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Messages تطرح ميزة هامة تحذرك من المحتوى الحساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل، ميزة جديدة تُركّز على الخصوصية فى تطبيق الرسائل، وهى ميزة كانت قيد التطوير لفترة، فبعد التلميح إليها العام الماضي ووعدها بإطلاقها في فبراير، لم تظهر الميزة إلا مؤخرًا لبعض المستخدمين، وفى النسخة التجريبية فقط، لكنها الآن متاحة، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على تجنّب المحتوى غير الملائم .



وتُسمى هذه الميزة "تحذيرات المحتوى شديد الحساسية"، وهى مصممة لتمويه الصور التي يُحتمل أن تكون تحمل محتوى غير ملائم قبل رؤيتها، و تعمل هذه الميزة من خلال اكتشاف ما إذا كانت الصورة تحتوى على محتوى غير مناسب، ثم تُخفيها تلقائيًا، حيث يمكنك اختيار عرض الصورة على أى حال، أو حظر المُرسِل، أو معرفة سبب ظهور التحذير.

و إذا قررت معاينة الصورة، فهناك خيار لإعادة تمويهها لاحقًا، تحسبًا لرغبتك في تسليم هاتفك لشخص آخر دون أي مفاجآت، ويعمل هذا أيضًا بشكل معاكس، فإذا حاولت إرسال أو إعادة توجيه صورة قد تُعتبر شديدة الحساسية، فسيُنبهك تطبيق الرسائل مسبقًا بما ستشاركه، وسيتعين عليك تأكيده قبل إرساله.

وتعد خطوة صغيرة ولكنها مدروسة تمنحك تحذيرات للمحتوى غبر المناسب، وتعطيله افتراضيًا للبالغين، لكن المراهقين يحصلون على حماية إضافية.

و بالنسبة للحسابات الخاضعة للإشراف، يكون الإعداد مُفعّلًا، حيث يُديره الوالدان عبر تطبيق Family Link ومع ذلك، يُمكن للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا والذين يستخدمون حسابات غير خاضعة للإشراف اختيار إيقاف تشغيله.

وتتم عملية الكشف بالكامل على جهازك، بفضل نظام SafetyCore في نظام Android، فلا تُرسل أيٌّ من تحليلات الصور أو نتائجها إلى خوادم Google، كما أنها لا تُطبّق على الفيديوهات، ولا تُفعّل إلا عند طلب تطبيق متوافق مثل الرسائل.