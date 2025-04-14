ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذبيحة الإلهية في كنيسة سيدة لورد في حريصا، وذلك في ختام رياضة الصوم 2025 التي اقيمت صباح اليوم في بيت عنيا في حريصا، تحت عنوان "ما اجمل ان يجتمع الاخوة"، وشارك فيها عدد من النواب الموارنة من كل الكتل السياسية وذلك للسنة الثانية على التوالي.

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي ترأس الذبيحة الإلهية في كنيسة سيدة لورد في حريصا في ختام رياضة الصوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.