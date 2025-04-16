الامارات | انطلاق منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، بمقر وزارة الرياضة في دبي، أعمال النسخة الثانية من منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية، بتنظيم من اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع وزارة الرياضة، تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة»، بهدف دعم جهود نشر الثقافة الرياضية في المجتمعات العربية، وتسليط الضوء على أهمية تبني النشاط البدني كأسلوب حياة.

وقالت وزارة الرياضة في بيان صحافي: «شهد المنتدى الذي يستمر لثلاثة أيام ويأتي تنظيمه ضمن مبادرات (عام المجتمع 2025)، حضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بوزارة الرياضة، وكذلك رئيس الاتحادين العربي والمصري للرياضة للجميع نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، الدكتور عماد البناني، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، سعيد العاجل، إلى جانب مشاركة 11 وفداً عربياً وخليجياً تضم عدداً من المختصين والخبراء في مجال الرياضة المجتمعية».

وتشمل قائمة الدول المشاركة كلاً من السعودية، والبحرين، والكويت، وقطر، وعمان، ومصر، وسورية، وليبيا، وتونس، والجزائر، وموريتانيا.

وخلال اليوم الأول من المنتدى، استعرضت الوفود المشاركة التجارب والمبادرات الناجحة في مجال الرياضة المجتمعية، مع التركيز على دورها في تحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتعزيز الرياضة المجتمعية، بما يدعم بيئة رياضية شاملة ومستدامة.

وشهد اليوم الأول جلسة نقاشية بمشاركة المتحدثين، رئيس قسم مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية بدولة الإمارات لمياء الزعابي، ورئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي الدكتورة مريم المطروشي، وأخصائي البرامج الاجتماعية بمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عبدالله البلوشي، لمناقشة تأثير المبادرات الرياضية الإيجابي في صحة المجتمع.

ويشهد المنتدى في اليوم الثاني افتتاح أعمال الجلسات الرئيسة التي تشمل مجموعة حلقات النقاش المتخصصة التي تركز على آليات تفعيل الرياضة المجتمعية في المدن والمجتمعات العربية، وسبل توظيفها كأداة فعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى استشراف مستقبل الرياضة المجتمعية في المنطقة العربية، إلى جانب افتتاح المعرض المصاحب الذي يضم جهات حكومية ومؤسسات رياضية من الدولة وخارجها، ويعرض أحدث التقنيات والمبادرات المرتبطة بالأنشطة المجتمعية، إلى جانب نماذج مبتكرة لتوظيف التكنولوجيا في دعم استدامة الممارسات الرياضية المجتمعية.

. المنتدى يهدف إلى نشر الثقافة الرياضية وتعزيز مفهوم النشاط البدني كأسلوب حياة في المجتمعات العربية.

. اليوم الأول شهد عقد جلسة نقاشية تناولت تأثير المبادرات الرياضية الإيجابي في صحة المجتمع.