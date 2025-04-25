شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدورى المصري بالتوقيت الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود منافسات المرحلة الثانية فى الدورى المصري "دورى nile" الاثنين المقبل، بمواجهات قوية في الجولة الثالثة، والتى انقسمت لقسم ينافس على اللقب، وآخر ينافس للهروب من الهبوط.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدورى المصري بالتوقيت الصيفى مرحلة تفادى الهبوط

الاثنين 28 أبريل

الجونة & سموحة.. 5 مساءً باستاد خالد بشارة

الإسماعيلى & زد إف سى .. 8 مساء باستاد الإسماعيلية

طلائع الجيش & الاتحاد السكندري.. 8 مساء باستاد جهاز الرياضة

الثلاثاء 29 أبريل

إنبى & غزل المحلة .. 8 مساء باستاد المقاولون العرب

مرحلة التتويج

الأربعاء 30 أبريل

حرس الحدود & بيراميدز.. 5 مساءً باستاد المكس

بتروجت & الأهلى.. 8 مساء باستاد الكلية الحربية

الخميس 1 مايو

سيراميكا & البنك الأهلى ..5 مساء على ستاد هيئة قناة السويس

المصري & الزمالك..8 مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية

نظام دوري نايل الاستثنائى

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط. وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.