شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24-4-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها خاض "الونش" تدريبات بدنية منفردة لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، خاصة و أنه سيغيب عن مباراة الزمالك المقبلة.

مصطفى فتحى: بيراميدز يمتلك خبرات تؤهله لاسقاط أورلاندو والتأهل لنهائي أفريقيا

تحدث مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز عن مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في التاسعة مساء الجمعة، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك على استاد الدفاع الجوى.

سيراميكا يفوز علي بتروجت 4-1 في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

نجح فريق سيراميكا في الفوز علي نظيره بتروجت بأربع أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي تجمعهما حاليا في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

ستاد القاهرة يكشف بوابات دخول الجماهير لمباراة الأهلي وصن داونز

عُقد ظهر اليوم ،الخميس، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والحكام والطاقم الاداري للفريقين.

منتخب المغرب يصل القاهرة للمشاركة في كأس أفريقيا تحت 20 سنة

وصلت إلى مطار القاهرة مساء اليوم (الخميس) بعثة المنتخب المغربي للشباب من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو.

الشناوي: علينا الحذر الشديد أمام أورلاندو ولدينا طموح كبير وعلينا مسئولية

قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إنه من الضروري اللعب بحذر شديد في مواجهة أورلاندو في مباراة الغد باستاد الدفاع الجوي، وعدم الاندفاع بقوة في ظل الرغبة في تحقيق الفوز.

الونش يؤدي تدريبات منفردة في الجيم بمران الزمالك

خاض "الونش" تدريبات بدنية منفردة لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، خاصة و أنه سيغيب عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

يورتشيتش مدرب بيراميدز: نحترم قوة أورلاندو خارج ملعبه ولكننا نعيش فترة رائعة

يسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

فيديو لآخر مران للأهلى قبل مباراة العودة أمام صن داونز

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم ،الخميس، في ختام استعدادات المارد الأحمر لمباراة صن داونز.