شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24-4-2025 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها عُقد ظهر اليوم ،الخميس، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي.

نيرة الأحمر: عدم تجديد عقد ميلكا مع "طائرة" سيدات الزمالك تم وفقاً لرغبة الطرفين

أكدت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك،أن قرار عدم تجديد تعاقد محترفة سيدات الطائرة بالنادي ، البرازيلية ميلكا لوبيسكا جاء بناءاً علي رغبة الطرفين بعد قضاء 3 سنوات في نادي الزمالك.

نجح فريق سيراميكا في الفوز علي نظيره بتروجت بأربع أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي تجمعهما حاليا في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

عُقد ظهر اليوم ،الخميس، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والحكام والطاقم الاداري للفريقين.

قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إنه من الضروري اللعب بحذر شديد في مواجهة أورلاندو في مباراة الغد باستاد الدفاع الجوي، وعدم الاندفاع بقوة في ظل الرغبة في تحقيق الفوز.

يسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم ،الخميس، في ختام استعدادات المارد الأحمر لمباراة صن داونز.

اتحاد الكرة يستطلع رغبة ناديي الزمالك وبيراميدز، في تحمل تكاليف استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025، والمقرر إقامتها يوم 20 مايو المقبل.