شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بمعاونيه لاختيار مهاجم الأهلي أمام صن داونز .. تعرف على الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

يميل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، للاستعانة بالسلوفيني جراديشار أساسياً في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي غداً في دوري أبطال أفريقيا.

ورغم جاهزية المهاجم الأساسي للفريق، وسام أبو علي لمباراة الغد بعدما تمتثل للشفاء من إصابته الأخيرة التي كانت عبارة عن إجهاد في العضلة الضامة إلا أن كولر ينوي الاعتماد على جراديشار أساسياً في مواجهة الغد المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السابعة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي سيحضرها ما يقرب من 52 ألف مشجع يمثلون السعة الكاملة لإستاد القاهرة.

ويرى كولر أن جراديشار الأجهز والأفضل لقيادة هجوم الأهلي غداً بعدما قدم عرض قوي في مباراة الذهاب كما أن وسام عائد من الإصابة ، وسيُحدد المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة المهاجم الذي سيقود هجوم الفريق في مواجهة الغد.

على صعيد متصل ، قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن مواجهة صن داونز ستكون قوية ومُمتعة، مُشيراً إلى أن الفريقين يمتلكان مقومات تقديم أداء قوي.

وأكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : لم يستطع أي فريق تسجيل الأهداف في مباراة الذهاب وسنفعل كل ما لدينا للتأهل للنهائي ، مُتابعاً: الأهلي استعد جيدًا للمباراة ونعمل على آلا نستقبل أهدافًا من صن داونز لأن استقبال هدف سيكلفنا تسجيل هدفين، وإذا حدث ذلك سنكون قادرين على مواجهة الأمر والعودة بالنتيجة مرة أخرى والتأهل".

وواصل : نحتاج لجماهيرنا أن تملئ الاستاد أمام صن داونز وأن يكون جميع اللاعبين على قلب رجل واحد من بداية المباراة لنهايتها".

وأتبع مارسيل كولر ، قائلاً : لم نفز على صن داونز من 8 مباريات ولكن هذا لا يعني شيئًا ..الأهم هو الفوز، فقط علينا أن نُنهي المباراة في الـ 90 دقيقة".

وعن احتمالية وصول المباراة لركلات الترجيح ، قال: "ضربات الجزاء دائمًا تكون موقف واحد ضد واحد ومهما تدربنا عليها يكون التركيز خلال المباراة مختلف، وواصل: خلال المباراة يكون اللاعب تحت ضغط كبير ولكن مثلما يمتلك صن داونز حارسًا كبير في ركلات الترجيح نحن أيضًا نمتلك حارس مميز".

واستطرد كولر: هدفنا أن ننهي المباراة دون الوصول لركلات الجزاء ولكن إذا اضطررنا لذلك سنكون جاهزين لها بشكل كبير".

وختم تصريحاته ، قائلاً: أورلاندو ليس صن داونز وهزيمتنا من أورلاندو في دور المجموعات وضع مختلف، غدًا مباراة الحسم ولابد أن نسجل بشكل مبكر لأننا إذا استقبلنا هدفًا سيكون علينا تسجيل هدفين ولذا سنقدم أفضل ما لدينا خلال الـ 90 دقيقة".