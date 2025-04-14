شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: التقلبات الجوية هذه الفترة سريعة ومتلاحقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إن هذه الفترة تشهد تقلبات سريعة ومتلاحقة.

وتابع :”نحن في قلب فصل الربيع يمكن تقسيم مناخ فصل الربيع الى ثلاث مناخات أوله فصل الربيع يأخذ من خصائص الشتاء من ناحية البرودة ليلاً ومعتدل نهارا وسطه يصبح الليل لطيفا ويميل للحرارة نهاراً..تكون أجواء آخر الربيع معتدلة ليلاً وحارة نهار”.

وأضاف :”تشتهر هذه الفترة بالتقلبات الجوية السريعة والمتلاحقة لأنها مرحلة انتقالية .. تكثر فيه الرياح المتغيرة الاتجاه المثيرة للأتربة لذا من المهم معرفة الطقس إذا كان لديك مناسبة خارجية أو سفر .. في الانقلاب الربيعي“موسم المراويح” أو “الروايح” او السريات وهي سحب رعدية ممطرة”.

ولفت إلى أن هذه السحب تكون من السحب العملاقة الكاسرة وهي من النوع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزرة مطرها وشدة رياحها وكبر حبات بردها تخرج فيه الحيات والعقارب والهوام من جحورها، لذا فمن المهم التحصن بالأذكار، كما يأتي فيه قرصات برد وهي قليلة، كما تكثر أمراض الحساسية والأنفلونزا بسبب التقلبات.