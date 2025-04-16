شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الاثنين المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد أنه تتأثر معظم مناطق المملكة -بمشيئة الله تعالى- بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة حتى يوم الاثنين المقبل.

وأشارت توقعات المركز إلى فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة، وجريان للسيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل واحتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية، تشمل تأثيراتها مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، ونجران.

وأهاب المركز بضرورة متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عن الحالة المتوقعة عبر موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق “أنواء”.