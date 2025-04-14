شكرا لمتابعة خبر عن تفعيل خدمة معالجة الصكوك إلكترونيًا عبر ناجز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة العدل خدمة معالجة الصكوك الموقوفة والملغاة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، لتُمكن المستفيدين من تقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم أو كتابات العدل حضوريًا.

وتعمل هذه الخدمة، على استهداف كل من يملك صكًا عقاريًا موقوفًا أو مُلغى لأي سبب من الأسباب، ويرغب في معالجة وضعه العدلي رسميًا، بما يحفظ حقوقه ويتيح له الاستفادة من العقار بطريقة قانونية ومعتمدة.

ولكي تستفيد من خدمة معالجة الصكوك، يجب على المستفيد تجهيز الوثائق: رفع مساحي معتمد يوضح الحدود والمساحة والموقع الجغرافي للعقار، صورة من الصك العقاري الموقوف أو الملغى المطلوب تصحيحه أو تفعيله، وتُرفق هذه المستندات إلكترونيًا أثناء تقديم الطلب على منصة ناجز، ويُراعى أن تكون بصيغ رقمية واضحة ومكتملة.