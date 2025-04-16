شكرا لمتابعة خبر عن شركات حجاج الداخل تجهز مقراتها بمشعر منى وعرفات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت شركات حجاج الداخل في تجهيز مقراتها بمشعر منى وعرفات، وذلك استعدادا لموسم الحج لهذا العام.

ووفرت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هذه الشركات تسهيلات من أجل استيعاب أكبر عدد من الحجاج، وذلك بحسب “قناة العربية”.

وأعلنت شركة كدانة عن مشاريع لإنشاء استراحات للحجاج في المشاعر المقدسة فضلا عن مراكز للطوارئ والإسعافات.

وتساهم التسهيلات التى وفرتها وزارة الحج في سداد رسوم باقات الحج في التخفيف على المواطنين والمقيمين ومساعدتهم في أداء مناسك الحج.

وشددت وزارة الحج على أهمية الالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بالمخيمات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.