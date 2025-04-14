رئيس بلدية زحلة- المعلقة زار مع أعضاء من لائحته المطرانين معوض وسفر

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زار رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أسعد زغيب، برفقة المرشحين على لائحته للانتخابات البلدية المقبلة نديم الحجار، جوزف شعنين، وجوزف مقدسي، المطران جوزف معوض راعي أبرشية زحلة المارونية، والمطران بولس سفر راعي أبرشية زحلة للسريان الأرثوذكس.
الزيارة جاءت لتقديم التهاني بالأعياد، وللانطلاق بعمل اللائحة من خلال أخذ بركة أساقفة المدينة.
اطلع زغيب المطرانين معوض وسفر على تشكيلة اللائحة، التي تضم وجوهًا زحلية راغبة ومتحمسة للعمل البلدي.
المطران معوض تمنى التوفيق لزغيب وفريق عمله، مشددًا على إبقاء التنافس في إطاره الديمقراطي، آملاً أن يصب خيار الزحليين في مصلحة مدينتهم.
بدوره، رحب المطران سفر بكل تنافس انتخابي ديمقراطي، مؤكدًا على ضرورة بقاء زحلة مدينة جامعة لكل أبنائها ومتنفسًا لجوارها.
وتمنى المطرانان التوفيق للجميع لما فيه مصلحة زحلة وأهلها بالدرجة الأولى.
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