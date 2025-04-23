أكسيوس: العرض النهائي لترامب من أجل السلام يتطلب تنازل أوكرانيا عن أراض تحت سيطرة روسيا

تتوقع سلطات أميركا أن ترد أوكرانيا، اليوم الأربعاء، على إطار عمل لاتفاق سلام يتضمن اعترافا أميركيًا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم واعترافا غير رسمي بسيطرتها على معظم المناطق التي سيطرة عليها منذ عام 2022 في شرق أوكانيا، وفقا لمصادر مطّلعة على الاقتراح تحدثت إلى موقع أكسيوس.

ونقل أكسيوس عن مصدر مقرب من أوكرانيا أن كييف ترى أن الاقتراح الأميركي منحاز بشدة لصالح روسيا، وينص بوضوح شديد على مكاسب ملموسة لها. وأشار المصدر إلى أن الاقتراح يورد بشكل غامض وعام ما ستحصل عليه أوكرانيا.

وتصف الوثيقة، التي تتألف من صفحة واحدة، والتي قدمتها الولايات المتحدة لمسؤولين أوكرانيين في باريس الأسبوع الماضي، هذا الإطار على أنه "العرض الأخير" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويصر البيت الأبيض على أنه مستعد للانسحاب من الوساطة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا.

ويتطلب اقتراح ترامب تقديم تنازلات كبيرة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان قد استبعد سابقا قبول سيطرة روسيا على القرم وأجزاء من 4 مناطق في شرق أوكرانيا.

ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عرض -وفقا للتقارير- تجميد خطوط القتال الحالية في سبيل التوصل لاتفاق، فإنه سبق أن رفض عناصر أخرى من الإطار الأميركي، مثل وجود قوات حفظ سلام أوروبية على الأراضي الأوكرانية.

ويشمل مقترح ترامب لوقف الحرب "التعويض والمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا من دون ذكر مصادر التمويل. كما اقترح أن تكون محطة الطاقة النووية في زابوروجيا تابعة للأراضي الأوكرانية".

وأضاف أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية ستعتبر أرضا أوكرانية لكن الولايات المتحدة ستديرها، وستزود كلا من أوكرانيا وروسيا بالكهرباء".