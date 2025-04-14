النشرة: اعتصام لمعلمي العمانية الرسمية في صيدا تحت شعار"لسنا هواة إضراب بل أصحاب حقوق"

افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن "معلمي وإداريي المدرسة العُمانية النموذجية الرسمية في صيدا نظموا اعتصامًا احتجاجيًا أمام مدخل المدرسة تحت شعار"لسنا هواة إضراب بل أصحاب حقوق"، وذلك رفضًا لتأخير دفع مستحقاتهم وتدني رواتبهم، مؤكدين دعمهم لمطالب روابط التعليم الرسمي في لبنان".

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بحقوقهم، أبرزها "ما بدنا وعود، بدنا حقوق" و"أين الحقوق؟"، وسط دعوات لتصحيح الأجور ودفع المستحقات المتأخرة.

وأكد مدير المدرسة حذيفة الملاح أن التحرك هو صرخة وجع، قائلاً "المعلمين ليسوا هواة إضراب، بل مجبرون عليه بفعل التجاهل المستمر لمطالبهم"، مشددًا على أن "أبناءنا ليسوا رهائن، بل أمانة في أعناقنا، وسنواصل الاعتصام لأجلهم كما لأجل كرامتنا وحقوقنا".

وأضاف الملاح "لا نقبل أن تتحوّل مقولة: 'قم للمعلم وفّه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا'، إلى 'كاد المعلم أن يكون مقتولًا'".

وعدّد أبرز مطالب المعلمين، وهي تصحيح أجر الساعة للمتعاقدين، الذي لا يزال عند حدود 150 ألف ليرة لبنانية، وهو ما وصفه بـ"غير المقبول" ورفع رواتب المعلمين في الملاك، التي لا تتجاوز 200 إلى 300 دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يغطي حتى إيجار منزل أو اشتراك كهرباء، فضلًا عن باقي نفقات المعيشة.