شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يكرم المعلم منصور المنصور لفوزه بجائزة أفضل معلم في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كرم معالي وزير التعليم يوسف البنيان المعلم منصور المنصور من إدارة تعليم الأحساء، وذلك تقديراً لفوزه بجائزة أفضل معلم في العالم” لعام 2025، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية.

وجاء هذا التكريم بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، حيث تم تسليم المنصور درع التكريم، تأكيداً على دوره الريادي في تطوير العملية التعليمية وإلهام الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وكان المعلم منصور المنصور قد نال جائزة “أفضل معلم في العالم” المقدمة من مؤسسة فاركي، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 المنعقدة في دبي فبراير الماضي، حيث تم اختياره من بين أكثر من 5000 مرشح من 89 دولة حول العالم، تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال التعليم، بما في ذلك تقديمه أكثر من 3000 ساعة من العمل التطوعي في مجتمعه، مما ساهم في إحداث تغييرات إيجابية في حياة المئات من الأيتام الموهوبين.

يُذكر أن جائزة أفضل معلم في العالم” تعد من أبرز الجوائز التعليمية العالمية، وتمنح تقديراً للمعلمين الذين يقدمون مساهمات متميزة في مهنة التعليم، وتسعى إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يؤديه المعلم في تشكيل وعي المجتمع.

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