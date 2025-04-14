طرابلسي زار بري: لا جلسة تشريعية لتأجيل الانتخابات أو للتعديلات وتوافقنا على ان هذه الانتخابات ستكون في وقتها

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة بحضور المدير التنفيذي لشركة multi lane فادي ضو، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة وآخر المستجدات وشؤونا تشريعة لاسيما مشروع القانون المتعلق بإنشاء المناطق الإقتصاديةالحرة للصناعات التكنولوجية.

واشار شحادة الى أننا "التقينا اليوم بري وتحدثنا بمشروع قانون إنشاء المناطق الإقتصادية الحرة للصناعات التكونولوجي وهو مشروع أساسي أقرته اللجان المشتركة منذ أسبوعين وتحدثنا معه عن أهمية هذا المشروع وكيفية طرحه بأسرع وقت في الهيئة العامة هذا المشروع من أهم المشاريع الإقتصادية التي تخلق فرص عمل ومن أهم المشاريع الإقتصادية التي تشجع أحياء الصادرات من لبنان الى الخارج وهو من المشاريع التي تؤكد بأن اللبنانيين قادرين أن يكونوا رواداً بعالم التكنولوجيا والصناعات التقنية".

بدوره تحدث المدير التنفيذي لشركة multi lane فادي ضو عن اهمية المشروع قائلا: إن "هذا المشروع مهم جداً لتصنيع مواد الذكاء الصناعي ويخلق ما يزيد عن الـ10000 وظيفة في المناطق الريفية في عدة مناطق في لبنان كحد أدنى ويمكننا خلق اكثر بكثير ونكون نحن كلبنانيين من الدول التي تصدر لأميركا والصين وجميع الدول العالمية التي تملك ذكاء صناعياً وال 10000 وظيفة أيضاَ هم عمال في شركات "ال هاي تاك" ليقوموا بصناعة المواد وتصديرها".

في سياق منفصل، تابع بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه رئيس كتلة جمعية المشاريع النيابية النائب عدنان طرابلسي على رأس وفد من جمعية المشاريع ضم بدر الطبش والمحامي فادي غزاوي بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب محمد خواجة.

ولفت طرابلسي الى أن "زيارتنا لبري مع وفد جمعية المشاريع للتشاور معه في كل الاوضاع خاصة ملف الإنتخابات البلدية الذي هو على نار حامية اليوم وتم التأكيد انه لا جلسة تشريعية لتأجيل الانتخابات او للتعديلات وتوافقنا على انه ان شاء الله هذه الانتخابات ستكون في وقتها وسنشارك بها بفعالية". وأضاف "بيروت لها ميزة خاصة وبالتأكيد ان شاء الله تكون مناصفة والمشاركة تكون من جميع القوى الموجودة حالياً على الساحة".

واوضح انه "سيكون هناك إجتماع نيابي، لانها بيروت وهي تهم كل لبنان ولأنها العاصمة، كما تم التأكيد على أنه لا بد ان يكون الانماء فيها موضع إهتمام من الجميع".