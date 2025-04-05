شكرا لقرائتكم خبر عن لوسي: رأيت فايزة الشبح في فهد البطل وكأنها حرباء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة لوسي خلال ندوة تكريمها بتليفزيون الخليج 365، عن كواليس شخصية فايزة البطل التي قدمتها خلال موسم رمضان في مسلسل فهد البطل حيث قالت: عندما عرضت على شخصية فايزة الشبح، قرأتها أكثر من مرة، ووجدتها في بعض اللحظات أمًا حنونة، وفي لحظات أخرى شديدة وحاسمة في عملها، لاحظت أن توفيق التمساح كان يستضعفها، ما دفعها لإثبات قوتها وشخصيتها الصلبة، وهو ما جذبني إليها، خاصة أنها تمثل شريحة كبيرة من النساء المصريات.

وتابعت لوسي: عندما جلست مع النجم أحمد العوضي والمؤلف محمود حمدان، أخبرتهم أنني لم أجد بعد مدخلًا مثاليًا لتجسيدها، فسألوني عن رؤيتي للشخصية، فقلت لهم: “حاسة إنها حرباية بتتلون حسب المكان اللي فيه”، فردوا عليّ مؤكدين: “هي كده بالضبط” وبدأت العمل على الشخصية من تلك الزاوية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.