شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى المغرب اليوم لمواجهة الجيش الملكى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة الفريق الكروى الأول بنادي بيراميدز إلى المغرب اليوم، السبت، استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على الملعب الشرفي في مدينة مكناس، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير بالقاهرة صباح اليوم، السبت، على أن تطير البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي ظهرا متوجهة إلى المغرب في رحلة مدتها 5 ساعات حتى الوصول إلى المغرب.

ويؤدي الفريق تدريبه غدًا الأحد على أحد الملاعب الفرعية في المغرب، قبل أن يؤدي تدريبه الأخير في التاسعة مساء الاثنين، وهو نفس موعد اللقاء، على الملعب الشرفي بمكناس ويسبقه المؤتمر الصحفي.