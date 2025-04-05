شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع صن داونز يكشف تفاصيل إنقاذ حياة أحد جماهير الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

كشف سيبونسيو ماسانجو مشجع فريق صن داوانز الجنوب أفريقي، تفاصيل إنقاذه لأحد جماهير الترجى التونسي، خلال اشتباكات دارت بين الطرفين خلال مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال ماسانجو، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى سيف زاهر: "مشجع الترجى التونسي توسل لى أن لا أتركه وقال لى إنه له ثلاثة أولاد، والشغب بعد المباراة كان مؤسفا والجميع كان يصرخ".

وأضاف مشجع صن داونز: "فعلت ما يجب على كل إنسان أن يفعله وأتابع كرة القدم المصرية من خلال دوري أبطال أفريقيا، وتصرفت بشكل طبيعى مع مشجع الترجي، وأعرف الأهلى وبيراميدز فى الكرة المصرية ومحمد صلاح اللاعب الأفضل في العالم".

وفي سياق متصل أعلن نادي الترجي التونسي عن تجهيز ملف شامل لتوثيق الاعتداءات التى تعرضت لها جماهيره خلال مباراة صن داونز التى أقيمت فى جنوب أفريقيا، فى "ذهاب" الدور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز صن داونز بهدف دون مقابل.