شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: زيزو أهم لاعب بمصر منذ 3 سنوات ويرغب فى الاستمرار بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبد العزيز المدرب العام للزمالك أن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأبيض أهم لاعب في مصر منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى يحبه ويقدره، وقال: "إننا سنكون سعداء باستمراره مع الفريق".

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات له: عندما نتحدث معه يبدي رغبة في التواجد في صفوف الزمالك ويؤدي بروح قوية، ونحن نحبه وجماهير النادي تضعه في مكانة كبيرة وهو يستحقها، ولكن ملف التجديد يخص مجلس إدارة الزمالك.

كان الزمالك قد تعادل مع مودرن سبورت، سلبيًا فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

بهذا التعادل يصبح ترتيب المجموعة كالتالى: يتصدر بتروجت المجموعة الأولى برصيد 12 نقاط، ويحتل مودرن سبورت المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتى الجونة فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والزمالك فى المركز الرابع برصيد نقطتين، وسموحة فى المركز الخامس بدون نقاط.